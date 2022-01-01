Manta Network (MANTA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Manta Network (MANTA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Manta Network (MANTA) מידע Manta Network is the multi-modular ecosystem for zero-knowledge (ZK) applications. אתר רשמי: https://manta.network/ מסמך לבן: https://mantanetwork.medium.com/the-manta-pacific-roadmap-d09a9d918553 סייר בלוקים: https://pacific-explorer.manta.network/token/0x95CeF13441Be50d20cA4558CC0a27B601aC544E5?tab=token_transfers קנה MANTAעכשיו!

Manta Network (MANTA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Manta Network (MANTA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 92.43M $ 92.43M $ 92.43M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 446.72M $ 446.72M $ 446.72M FDV (שווי מדולל מלא): $ 206.90M $ 206.90M $ 206.90M שיא כל הזמנים: $ 10 $ 10 $ 10 שפל כל הזמנים: $ 0.15642983692201723 $ 0.15642983692201723 $ 0.15642983692201723 מחיר נוכחי: $ 0.2069 $ 0.2069 $ 0.2069 למידע נוסף על Manta Network (MANTA) מחיר

Manta Network (MANTA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Manta Network (MANTA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MANTA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MANTAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MANTAטוקניומיקה, חקרו אתMANTAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MANTA מעוניין להוסיף את Manta Network (MANTA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MANTA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MANTA ב-MEXC עכשיו!

Manta Network (MANTA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MANTAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MANTA עכשיו את היסטוריית המחירים!

MANTA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MANTA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MANTA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MANTAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!