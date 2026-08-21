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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Jupiter, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Jupiter, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Jupiter (JUP) ניתוח טכני היום

Jupiter (JUP) ניתוח טכני היום

דף Jupiter הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של JUP מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Jupiter למטה.

Jupiter (JUP) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.1922--+13.52%-4.48%-4.95%
למידע נוסף על Jupiter מחיר

Jupiter אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Jupiter במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 7
נייטרלי 2
קנה 17
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 2קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.1922
0.1921
R2
0.1921
0.192
R1
0.192
0.192
PP
0.1919
0.1919
S1
0.1918
0.1918
S2
0.1917
0.1918
S3
0.1916
0.1917

Jupiter אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.07M
$11.51 M
$11.44 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.17M
קניות פעילות ל-3 ימים
$1.63 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$1.80 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.33M
קניות פעילות ל-7 ימים
$2.72 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$3.05 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Jupiter זרימת הון

זרימת נטו פנימהJUPUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.02 M0.19
2026-08-20-$0.18 M0.19
2026-08-19$0.12 M0.17
2026-08-18$0.00 M0.17
2026-08-17$0.00 M0.17

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Jupiter (JUP) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Jupiter מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTJUP
$0.1922
$0.1922$0.1922
+0.68%
978.87K (USDT)
/USDCJUP
$0.1922
$0.1922$0.1922
+0.57%
296.59K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

JUP-ל-USD מחשבון

סְכוּם

JUP
JUP
USD
USD

1 JUP = 0.1922 USD

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