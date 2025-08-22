עוד על JUP

JUP מידע על מחיר

JUP אתר רשמי

JUP טוקניומיקה

JUP תחזית מחיר

JUP היסטוריה

JUP מדריך קנייה

JUPממיר מטבעות לפיאט

JUP ספוט

JUP חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Jupiter סֵמֶל

Jupiter מְחִיר(JUP)

1 JUP ל USDמחיר חי:

$0.4939
$0.4939$0.4939
-3.76%1D
USD
Jupiter (JUP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:00:04 (UTC+8)

Jupiter (JUP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.49
$ 0.49$ 0.49
24 שעות נמוך
$ 0.5363
$ 0.5363$ 0.5363
גבוה 24 שעות

$ 0.49
$ 0.49$ 0.49

$ 0.5363
$ 0.5363$ 0.5363

$ 2.0433053112987576
$ 2.0433053112987576$ 2.0433053112987576

$ 0.3063747642827529
$ 0.3063747642827529$ 0.3063747642827529

-0.25%

-3.76%

+0.77%

+0.77%

Jupiter (JUP) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.4939. במהלך 24 השעות האחרונות, JUP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.49 לבין שיא של $ 0.5363, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JUPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.0433053112987576, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.3063747642827529.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JUP השתנה ב -0.25% במהלך השעה האחרונה, -3.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Jupiter (JUP) מידע שוק

No.60

$ 1.51B
$ 1.51B$ 1.51B

$ 3.10M
$ 3.10M$ 3.10M

$ 3.46B
$ 3.46B$ 3.46B

3.06B
3.06B 3.06B

7,000,000,000
7,000,000,000 7,000,000,000

6,999,203,198.180833
6,999,203,198.180833 6,999,203,198.180833

43.68%

0.03%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Jupiter הוא $ 1.51B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.10M. ההיצע במחזור של JUP הוא 3.06B, עם היצע כולל של 6999203198.180833. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.46B.

Jupiter (JUP) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Jupiterהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.019296-3.76%
30 ימים$ -0.0657-11.75%
60 ימים$ +0.088+21.68%
90 ימים$ -0.1469-22.93%
Jupiter שינוי מחיר היום

היום,JUP רשם שינוי של $ -0.019296 (-3.76%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Jupiter שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0657 (-11.75%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Jupiter שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,JUP ראה שינוי של $ +0.088 (+21.68%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Jupiter שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.1469 (-22.93%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Jupiter (JUP)?

בדוק את Jupiter עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהJupiter (JUP)

Jupiter is the leading DeFi dApp on Solana, serves as Solana’s primary liquidity infrastructure, driving more than 80% of the total retail liquidity movement and seamlessly integrating with the majority of protocols within the Solana network.

Jupiter זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Jupiterההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקJUP את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Jupiterאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךJupiter לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Jupiterתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Jupiter (JUP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Jupiter (JUP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Jupiter.

בדוק את Jupiter תחזית המחיר עכשיו‏!

Jupiter (JUP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Jupiter (JUP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על JUP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Jupiter (JUP)

מחפש איך לקנותJupiter? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Jupiterב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

JUP למטבעות מקומיים

1 Jupiter(JUP) ל VND
12,996.9785
1 Jupiter(JUP) ל AUD
A$0.760606
1 Jupiter(JUP) ל GBP
0.365486
1 Jupiter(JUP) ל EUR
0.419815
1 Jupiter(JUP) ל USD
$0.4939
1 Jupiter(JUP) ל MYR
RM2.07438
1 Jupiter(JUP) ל TRY
20.244961
1 Jupiter(JUP) ל JPY
¥72.6033
1 Jupiter(JUP) ל ARS
ARS$652.4419
1 Jupiter(JUP) ל RUB
39.803401
1 Jupiter(JUP) ל INR
43.245884
1 Jupiter(JUP) ל IDR
Rp8,096.720016
1 Jupiter(JUP) ל KRW
685.967832
1 Jupiter(JUP) ל PHP
28.018947
1 Jupiter(JUP) ל EGP
￡E.23.95415
1 Jupiter(JUP) ל BRL
R$2.686816
1 Jupiter(JUP) ל CAD
C$0.681582
1 Jupiter(JUP) ל BDT
59.534706
1 Jupiter(JUP) ל NGN
754.042069
1 Jupiter(JUP) ל COP
$1,975.6
1 Jupiter(JUP) ל ZAR
R.8.663006
1 Jupiter(JUP) ל UAH
20.230144
1 Jupiter(JUP) ל VES
Bs69.146
1 Jupiter(JUP) ל CLP
$473.6501
1 Jupiter(JUP) ל PKR
Rs138.889619
1 Jupiter(JUP) ל KZT
263.130164
1 Jupiter(JUP) ל THB
฿16.022116
1 Jupiter(JUP) ל TWD
NT$15.039255
1 Jupiter(JUP) ל AED
د.إ1.812613
1 Jupiter(JUP) ל CHF
Fr0.39512
1 Jupiter(JUP) ל HKD
HK$3.857359
1 Jupiter(JUP) ל AMD
֏187.010296
1 Jupiter(JUP) ל MAD
.د.م4.430283
1 Jupiter(JUP) ל MXN
$9.206296
1 Jupiter(JUP) ל SAR
ريال1.852125
1 Jupiter(JUP) ל PLN
1.797796
1 Jupiter(JUP) ל RON
лв2.133648
1 Jupiter(JUP) ל SEK
kr4.706867
1 Jupiter(JUP) ל BGN
лв0.824813
1 Jupiter(JUP) ל HUF
Ft167.87661
1 Jupiter(JUP) ל CZK
10.362022
1 Jupiter(JUP) ל KWD
د.ك0.1506395
1 Jupiter(JUP) ל ILS
1.669382
1 Jupiter(JUP) ל AOA
Kz450.224423
1 Jupiter(JUP) ל BHD
.د.ب0.1862003
1 Jupiter(JUP) ל BMD
$0.4939
1 Jupiter(JUP) ל DKK
kr3.151082
1 Jupiter(JUP) ל HNL
L12.806827
1 Jupiter(JUP) ל MUR
22.541596
1 Jupiter(JUP) ל NAD
$8.633372
1 Jupiter(JUP) ל NOK
kr4.993329
1 Jupiter(JUP) ל NZD
$0.83963
1 Jupiter(JUP) ל PAB
B/.0.4939
1 Jupiter(JUP) ל PGK
K2.064502
1 Jupiter(JUP) ל QAR
ر.ق1.782979
1 Jupiter(JUP) ל RSD
дин.49.493719

Jupiter מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Jupiter, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרJupiter הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Jupiter

כמה שווה Jupiter (JUP) היום?
החי JUPהמחיר ב USD הוא 0.4939 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי JUP ל USD?
המחיר הנוכחי של JUP ל USD הוא $ 0.4939. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Jupiter?
שווי השוק של JUP הוא $ 1.51B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של JUP?
ההיצע במחזור של JUP הוא 3.06B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של JUP?
‏‏JUP השיג מחיר שיא (ATH) של 2.0433053112987576 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של JUP?
JUP ‏‏רשם מחירATL של 0.3063747642827529 USD.
מהו נפח המסחר של JUP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור JUP הוא $ 3.10M USD.
האם JUP יעלה השנה?
JUP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את JUP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:00:04 (UTC+8)

Jupiter (JUP) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

JUP-ל-USD מחשבון

סְכוּם

JUP
JUP
USD
USD

1 JUP = 0.4939 USD

מסחרJUP

USDTJUP
$0.4939
$0.4939$0.4939
-3.79%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד