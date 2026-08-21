Infrared מחיר היום

מחיר Infrared (IR) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.00924, עם שינוי של 6.32% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IR ל ILS הוא ₪ 0.00924 לכל IR.

Infrared כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- IR. ב‑24 השעות האחרונות, IR סחר בין ₪ 0.009224 (נמוך) ל ₪ 0.009985 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, IR נע ב -2.00% בשעה האחרונה ו -9.52% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 62.35K.

Infrared (IR) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 62.35K₪ 62.35K ₪ 62.35K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 9.24M₪ 9.24M ₪ 9.24M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BERACHAIN

שווי השוק הנוכחי של Infrared הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 62.35K. ההיצע במחזור של IR הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 9.24M.