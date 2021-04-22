עוד על FORTH

AmpleforthGovernance סֵמֶל

AmpleforthGovernance מְחִיר(FORTH)

1 FORTH ל USDמחיר חי:

$2.869
-5.06%1D
USD
AmpleforthGovernance (FORTH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:28:25 (UTC+8)

AmpleforthGovernance (FORTH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 2.843
24 שעות נמוך
$ 3.08
גבוה 24 שעות

$ 2.843
$ 3.08
$ 71.37012372
$ 1.8903610185714588
-0.56%

-5.06%

+1.88%

+1.88%

AmpleforthGovernance (FORTH) המחיר בזמן אמת של הוא $ 2.87. במהלך 24 השעות האחרונות, FORTH נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.843 לבין שיא של $ 3.08, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FORTHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 71.37012372, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.8903610185714588.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FORTH השתנה ב -0.56% במהלך השעה האחרונה, -5.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AmpleforthGovernance (FORTH) מידע שוק

No.623

$ 41.17M
$ 582.26K
$ 43.90M
14.34M
15,297,897.14455933
2021-04-22 00:00:00

ETH

שווי השוק הנוכחי של AmpleforthGovernance הוא $ 41.17M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 582.26K. ההיצע במחזור של FORTH הוא 14.34M, עם היצע כולל של 15297897.14455933. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 43.90M.

AmpleforthGovernance (FORTH) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של AmpleforthGovernanceהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.15291-5.06%
30 ימים$ +0.075+2.68%
60 ימים$ +0.53+22.64%
90 ימים$ +0.355+14.11%
AmpleforthGovernance שינוי מחיר היום

היום,FORTH רשם שינוי של $ -0.15291 (-5.06%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

AmpleforthGovernance שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.075 (+2.68%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

AmpleforthGovernance שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,FORTH ראה שינוי של $ +0.53 (+22.64%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

AmpleforthGovernance שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.355 (+14.11%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של AmpleforthGovernance (FORTH)?

בדוק את AmpleforthGovernance עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAmpleforthGovernance (FORTH)

Forth is a new governance token that completes the Ample ecosystem by putting control of the protocol in the hands of the community. Using the Forth token, holders will be able to vote on changes to the protocol. Together, $AMPL + $FORTH mark a major milestone in the protocol’s journey towards becoming fully decentralized.

AmpleforthGovernance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול AmpleforthGovernanceההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקFORTH את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים AmpleforthGovernanceאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAmpleforthGovernance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

AmpleforthGovernanceתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AmpleforthGovernance (FORTH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AmpleforthGovernance (FORTH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AmpleforthGovernance.

בדוק את AmpleforthGovernance תחזית המחיר עכשיו‏!

AmpleforthGovernance (FORTH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AmpleforthGovernance (FORTH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FORTH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות AmpleforthGovernance (FORTH)

מחפש איך לקנותAmpleforthGovernance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש AmpleforthGovernanceב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

FORTH למטבעות מקומיים

1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל VND
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל AUD
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל GBP
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל EUR
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל USD
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל MYR
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל TRY
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל JPY
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל ARS
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל RUB
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל INR
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל IDR
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל KRW
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל PHP
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל EGP
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל BRL
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל CAD
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל BDT
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל NGN
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל COP
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל ZAR
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל UAH
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל VES
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל CLP
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל PKR
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל KZT
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל THB
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל TWD
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל AED
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל CHF
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל HKD
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל AMD
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל MAD
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל MXN
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל SAR
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל PLN
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל RON
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל SEK
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל BGN
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל HUF
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל CZK
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל KWD
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל ILS
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל AOA
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל BHD
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל BMD
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל DKK
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל HNL
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל MUR
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל NAD
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל NOK
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל NZD
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל PAB
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל PGK
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל QAR
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ל RSD
AmpleforthGovernance מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של AmpleforthGovernance, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרAmpleforthGovernance הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על AmpleforthGovernance

כמה שווה AmpleforthGovernance (FORTH) היום?
החי FORTHהמחיר ב USD הוא 2.87 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FORTH ל USD?
המחיר הנוכחי של FORTH ל USD הוא $ 2.87. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AmpleforthGovernance?
שווי השוק של FORTH הוא $ 41.17M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FORTH?
ההיצע במחזור של FORTH הוא 14.34M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FORTH?
‏‏FORTH השיג מחיר שיא (ATH) של 71.37012372 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FORTH?
FORTH ‏‏רשם מחירATL של 1.8903610185714588 USD.
מהו נפח המסחר של FORTH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FORTH הוא $ 582.26K USD.
האם FORTH יעלה השנה?
FORTH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FORTH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
AmpleforthGovernance (FORTH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

