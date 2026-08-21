Unitas מחיר היום

מחיר Unitas (UP) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.37785, עם שינוי של 0.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ UP ל ILS הוא ₪ 0.37785 לכל UP.

Unitas כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- UP. ב‑24 השעות האחרונות, UP סחר בין ₪ 0.3736 (נמוך) ל ₪ 0.3967 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, UP נע ב +0.66% בשעה האחרונה ו -6.62% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 58.22K.

Unitas (UP) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 58.22K₪ 58.22K ₪ 58.22K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 377.85M₪ 377.85M ₪ 377.85M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Unitas הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 58.22K. ההיצע במחזור של UP הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 377.85M.