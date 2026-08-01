Aztec מחיר היום

מחיר Aztec (AZTEC) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.01353, עם שינוי של 0.80% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AZTEC ל ILS הוא ₪ 0.01353 לכל AZTEC.

Aztec כרגע מדורג במקום #405 לפי שווי שוק של ₪ 38.96M, עם היצע במחזור של 2.88B AZTEC. ב‑24 השעות האחרונות, AZTEC סחר בין ₪ 0.01311 (נמוך) ל ₪ 0.01388 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.11779810652515841, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0423790842034010867.

ביצועים לטווח קצר, AZTEC נע ב +0.14% בשעה האחרונה ו +12.93% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 83.45K.

Aztec (AZTEC) מידע שוק

דירוג No.405 שווי שוק ₪ 38.96M₪ 38.96M ₪ 38.96M נפח (24 שעות) ₪ 83.45K₪ 83.45K ₪ 83.45K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 140.04M₪ 140.04M ₪ 140.04M אספקת מחזור 2.88B 2.88B 2.88B מקסימום היצע 10,350,000,000 10,350,000,000 10,350,000,000 אספקה כוללת 10,350,000,000 10,350,000,000 10,350,000,000 שיעור מחזור 27.82% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Aztec הוא ₪ 38.96M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 83.45K. ההיצע במחזור של AZTEC הוא 2.88B, עם היצע כולל של 10350000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 140.04M.