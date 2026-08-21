USAD מחיר היום

מחיר USAD (USAD) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.9908, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ USAD ל ILS הוא ₪ 0.9908 לכל USAD.

USAD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- USAD. ב‑24 השעות האחרונות, USAD סחר בין ₪ 0.9908 (נמוך) ל ₪ 0.9908 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, USAD נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +0.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 0.00.

USAD (USAD) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 0.00₪ 0.00 ₪ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 0.00₪ 0.00 ₪ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי ALEO

שווי השוק הנוכחי של USAD הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 0.00. ההיצע במחזור של USAD הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.