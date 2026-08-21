EverValue Coin מחיר היום

מחיר EverValue Coin (EVA) בזמן אמת היום הוא ₪ 38.79, עם שינוי של 0.20% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EVA ל ILS הוא ₪ 38.79 לכל EVA.

EverValue Coin כרגע מדורג במקום #3869 לפי שווי שוק של ₪ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 EVA. ב‑24 השעות האחרונות, EVA סחר בין ₪ 36.08 (נמוך) ל ₪ 39.04 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 128.12169177733637816, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.000597543134667999.

ביצועים לטווח קצר, EVA נע ב -0.11% בשעה האחרונה ו +16.73% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 173.36K.

EverValue Coin (EVA) מידע שוק

דירוג No.3869 שווי שוק ₪ 0.00₪ 0.00 ₪ 0.00 נפח (24 שעות) ₪ 173.36K₪ 173.36K ₪ 173.36K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 814.59M₪ 814.59M ₪ 814.59M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 21,000,000 21,000,000 21,000,000 אספקה כוללת 18,763,122.83 18,763,122.83 18,763,122.83 שיעור מחזור 0.00% בלוקצ'יין ציבורי ARB

שווי השוק הנוכחי של EverValue Coin הוא ₪ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 173.36K. ההיצע במחזור של EVA הוא 0.00, עם היצע כולל של 18763122.83. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 814.59M.