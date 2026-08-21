KlipAI מחיר היום

מחיר KlipAI (KLIP) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.002253, עם שינוי של 0.71% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KLIP ל ILS הוא ₪ 0.002253 לכל KLIP.

KlipAI כרגע מדורג במקום #4015 לפי שווי שוק של ₪ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 KLIP. ב‑24 השעות האחרונות, KLIP סחר בין ₪ 0.002133 (נמוך) ל ₪ 0.002256 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.0652575672246183764, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0000138298831596185.

ביצועים לטווח קצר, KLIP נע ב -0.05% בשעה האחרונה ו +4.54% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 54.07K.

KlipAI (KLIP) מידע שוק

דירוג No.4015 שווי שוק ₪ 0.00₪ 0.00 ₪ 0.00 נפח (24 שעות) ₪ 54.07K₪ 54.07K ₪ 54.07K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 2.25M₪ 2.25M ₪ 2.25M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 0.00% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של KlipAI הוא ₪ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 54.07K. ההיצע במחזור של KLIP הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 2.25M.