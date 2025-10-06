Datasoul מחיר היום

מחיר Datasoul (DATASOUL) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000000025727, עם שינוי של 7.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DATASOUL ל USD הוא $ 0.0000000025727 לכל DATASOUL.

Datasoul כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- DATASOUL. ב‑24 השעות האחרונות, DATASOUL סחר בין $ 0.0000000024144 (נמוך) ל $ 0.0000000030685 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, DATASOUL נע ב +1.55% בשעה האחרונה ו -30.94% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 560.72K.

Datasoul (DATASOUL) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 560.72K$ 560.72K $ 560.72K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 514.54$ 514.54 $ 514.54 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 200,000,000,000 200,000,000,000 200,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של Datasoul הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 560.72K. ההיצע במחזור של DATASOUL הוא --, עם היצע כולל של 200000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 514.54.