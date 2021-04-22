FORTH

Forth is a new governance token that completes the Ample ecosystem by putting control of the protocol in the hands of the community. Using the Forth token, holders will be able to vote on changes to the protocol. Together, $AMPL + $FORTH mark a major milestone in the protocol’s journey towards becoming fully decentralized.

שֵׁםFORTH

דירוגNo.651

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)14.00%

אספקת מחזור14,343,554.15380151

מקסימום היצע0

אספקה כוללת15,297,897.14455933

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה2021-04-22 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים71.37012372,2021-04-22

המחיר הנמוך ביותר1.8903610185714588,2025-04-05

בלוקצ'יין ציבוריETH

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

