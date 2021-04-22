AmpleforthGovernance (FORTH) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי AmpleforthGovernance (FORTH), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

AmpleforthGovernance (FORTH) מידע Forth is a new governance token that completes the Ample ecosystem by putting control of the protocol in the hands of the community. Using the Forth token, holders will be able to vote on changes to the protocol. Together, $AMPL + $FORTH mark a major milestone in the protocol's journey towards becoming fully decentralized. אתר רשמי: https://www.ampleforth.org/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x77fba179c79de5b7653f68b5039af940ada60ce0

AmpleforthGovernance (FORTH) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור AmpleforthGovernance (FORTH), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 42.66M $ 42.66M $ 42.66M ההיצע הכולל: $ 15.30M $ 15.30M $ 15.30M אספקה במחזור: $ 14.34M $ 14.34M $ 14.34M FDV (שווי מדולל מלא): $ 45.50M $ 45.50M $ 45.50M שיא כל הזמנים: $ 60 $ 60 $ 60 שפל כל הזמנים: $ 1.8903610185714588 $ 1.8903610185714588 $ 1.8903610185714588 מחיר נוכחי: $ 2.974 $ 2.974 $ 2.974 למידע נוסף על AmpleforthGovernance (FORTH) מחיר

AmpleforthGovernance (FORTH) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של AmpleforthGovernance (FORTH) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של FORTH אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות FORTHהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את FORTHטוקניומיקה, חקרו אתFORTHהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

