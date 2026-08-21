Data Ownership מחיר היום

מחיר Data Ownership (DOP2) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.0006486, עם שינוי של 0.44% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DOP2 ל ILS הוא ₪ 0.0006486 לכל DOP2.

Data Ownership כרגע מדורג במקום #3909 לפי שווי שוק של ₪ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 DOP2. ב‑24 השעות האחרונות, DOP2 סחר בין ₪ 0.0006373 (נמוך) ל ₪ 0.0006668 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.3418868811444967985, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0044171966637551922.

ביצועים לטווח קצר, DOP2 נע ב -0.16% בשעה האחרונה ו +9.72% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 109.09K.

Data Ownership (DOP2) מידע שוק

דירוג No.3909 שווי שוק ₪ 0.00₪ 0.00 ₪ 0.00 נפח (24 שעות) ₪ 109.09K₪ 109.09K ₪ 109.09K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 13.49M₪ 13.49M ₪ 13.49M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 20,793,255,250.60114809 20,793,255,250.60114809 20,793,255,250.60114809 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Data Ownership הוא ₪ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 109.09K. ההיצע במחזור של DOP2 הוא 0.00, עם היצע כולל של 20793255250.60114809. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 13.49M.