DogeVerse (DOGEVERSE) מידע Dogeverse is the first Doge Meme token built on a multichain network spanning Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche and Base. Welcome to an interconnected universe of doge lovers where community, rewards, and creative fun converge. Stake your $DOGEVERSE tokens on Ethereum to increase your holdings throughout meme season. אתר רשמי: https://thedogeverse.com/en מסמך לבן: https://thedogeverse.com/assets/documents/whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x62f03b52c377fea3eb71d451a95ad86c818755d1 קנה DOGEVERSEעכשיו!

DogeVerse (DOGEVERSE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור DogeVerse (DOGEVERSE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 200.00B $ 200.00B $ 200.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M שיא כל הזמנים: $ 0.00017 $ 0.00017 $ 0.00017 שפל כל הזמנים: $ 0.000003988961628062 $ 0.000003988961628062 $ 0.000003988961628062 מחיר נוכחי: $ 0.0000052 $ 0.0000052 $ 0.0000052 למידע נוסף על DogeVerse (DOGEVERSE) מחיר

DogeVerse (DOGEVERSE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של DogeVerse (DOGEVERSE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DOGEVERSE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DOGEVERSEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DOGEVERSEטוקניומיקה, חקרו אתDOGEVERSEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות DOGEVERSE מעוניין להוסיף את DogeVerse (DOGEVERSE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת DOGEVERSE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות DOGEVERSE ב-MEXC עכשיו!

DogeVerse (DOGEVERSE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של DOGEVERSEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה DOGEVERSE עכשיו את היסטוריית המחירים!

DOGEVERSE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן DOGEVERSE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DOGEVERSE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה DOGEVERSEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

