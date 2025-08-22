Pepe Buldak (BUL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00000020496. במהלך 24 השעות האחרונות, BUL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000019382 לבין שיא של $ 0.00000022856, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BULהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUL השתנה ב -2.51% במהלך השעה האחרונה, -0.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Pepe Buldak (BUL) מידע שוק
$ 2.99K
$ 2.99K$ 2.99K
$ 629.02K
$ 629.02K$ 629.02K
3,069,000,000,000
3,069,000,000,000 3,069,000,000,000
ETH
שווי השוק הנוכחי של Pepe Buldak הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.99K. ההיצע במחזור של BUL הוא --, עם היצע כולל של 3069000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 629.02K.
Pepe Buldak (BUL) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Pepe Buldakהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0000000016113
-0.77%
30 ימים
$ -0.00000001504
-6.84%
60 ימים
$ -0.00000030827
-60.07%
90 ימים
$ -0.00000036245
-63.88%
Pepe Buldak שינוי מחיר היום
היום,BUL רשם שינוי של $ -0.0000000016113 (-0.77%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Pepe Buldak שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00000001504 (-6.84%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Pepe Buldak שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,BUL ראה שינוי של $ -0.00000030827 (-60.07%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Pepe Buldak שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00000036245 (-63.88%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Pepe Buldak (BUL)?
Pepe Buldak is a meme-driven crypto project that fuses blockchain technology with K-content and real-world utility through its Open Franchise Protocol (OFP). Founded by a team of crypto enthusiasts and industry veterans, Pepe Buldak blends meme culture with a franchise ecosystem, enabling brands to operate in a transparent, decentralized model. Core components of the ecosystem include Shiba Gimbab NFTs, Dogepoki, and strategic staking and burn events designed to enhance token value.
