Pepe Buldak סֵמֶל

Pepe Buldak מְחִיר(BUL)

1 BUL ל USDמחיר חי:

$0.00000020496
$0.00000020496$0.00000020496
-0.78%1D
USD
Pepe Buldak (BUL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:06:53 (UTC+8)

Pepe Buldak (BUL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00000019382
$ 0.00000019382$ 0.00000019382
24 שעות נמוך
$ 0.00000022856
$ 0.00000022856$ 0.00000022856
גבוה 24 שעות

$ 0.00000019382
$ 0.00000019382$ 0.00000019382

$ 0.00000022856
$ 0.00000022856$ 0.00000022856

--
----

--
----

-2.51%

-0.77%

-12.63%

-12.63%

Pepe Buldak (BUL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00000020496. במהלך 24 השעות האחרונות, BUL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000019382 לבין שיא של $ 0.00000022856, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BULהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUL השתנה ב -2.51% במהלך השעה האחרונה, -0.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pepe Buldak (BUL) מידע שוק

--
----

$ 2.99K
$ 2.99K$ 2.99K

$ 629.02K
$ 629.02K$ 629.02K

--
----

3,069,000,000,000
3,069,000,000,000 3,069,000,000,000

ETH

שווי השוק הנוכחי של Pepe Buldak הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.99K. ההיצע במחזור של BUL הוא --, עם היצע כולל של 3069000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 629.02K.

Pepe Buldak (BUL) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Pepe Buldakהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000000016113-0.77%
30 ימים$ -0.00000001504-6.84%
60 ימים$ -0.00000030827-60.07%
90 ימים$ -0.00000036245-63.88%
Pepe Buldak שינוי מחיר היום

היום,BUL רשם שינוי של $ -0.0000000016113 (-0.77%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Pepe Buldak שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00000001504 (-6.84%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Pepe Buldak שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BUL ראה שינוי של $ -0.00000030827 (-60.07%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Pepe Buldak שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00000036245 (-63.88%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Pepe Buldak (BUL)?

בדוק את Pepe Buldak עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPepe Buldak (BUL)

Pepe Buldak is a meme-driven crypto project that fuses blockchain technology with K-content and real-world utility through its Open Franchise Protocol (OFP). Founded by a team of crypto enthusiasts and industry veterans, Pepe Buldak blends meme culture with a franchise ecosystem, enabling brands to operate in a transparent, decentralized model. Core components of the ecosystem include Shiba Gimbab NFTs, Dogepoki, and strategic staking and burn events designed to enhance token value.

Pepe Buldak זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Pepe Buldakההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBUL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Pepe Buldakאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPepe Buldak לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Pepe Buldakתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pepe Buldak (BUL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pepe Buldak (BUL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pepe Buldak.

בדוק את Pepe Buldak תחזית המחיר עכשיו‏!

Pepe Buldak (BUL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pepe Buldak (BUL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BUL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Pepe Buldak (BUL)

מחפש איך לקנותPepe Buldak? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Pepe Buldakב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BUL למטבעות מקומיים

Pepe Buldak מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Pepe Buldak, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרPepe Buldak הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Pepe Buldak

כמה שווה Pepe Buldak (BUL) היום?
החי BULהמחיר ב USD הוא 0.00000020496 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BUL ל USD?
המחיר הנוכחי של BUL ל USD הוא $ 0.00000020496. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pepe Buldak?
שווי השוק של BUL הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BUL?
ההיצע במחזור של BUL הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BUL?
‏‏BUL השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BUL?
BUL ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של BUL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BUL הוא $ 2.99K USD.
האם BUL יעלה השנה?
BUL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BUL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:06:53 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

