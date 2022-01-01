Pepe Buldak (BUL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Pepe Buldak (BUL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Pepe Buldak (BUL) מידע Pepe Buldak is a meme-driven crypto project that fuses blockchain technology with K-content and real-world utility through its Open Franchise Protocol (OFP). Founded by a team of crypto enthusiasts and industry veterans, Pepe Buldak blends meme culture with a franchise ecosystem, enabling brands to operate in a transparent, decentralized model. Core components of the ecosystem include Shiba Gimbab NFTs, Dogepoki, and strategic staking and burn events designed to enhance token value. אתר רשמי: https://pepebuldak.io/ מסמך לבן: https://pepebuldak.io/whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x99d6ed75cddc1e47527613a4ce7c4a0a3526f183 קנה BULעכשיו!

Pepe Buldak (BUL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Pepe Buldak (BUL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 3.07T $ 3.07T $ 3.07T אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 665.18K $ 665.18K $ 665.18K שיא כל הזמנים: $ 0.000003762 $ 0.000003762 $ 0.000003762 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.00000021674 $ 0.00000021674 $ 0.00000021674 למידע נוסף על Pepe Buldak (BUL) מחיר

Pepe Buldak (BUL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Pepe Buldak (BUL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BUL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BULהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BULטוקניומיקה, חקרו אתBULהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Pepe Buldak (BUL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BULעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BUL עכשיו את היסטוריית המחירים!

BUL חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BUL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BUL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BULעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

