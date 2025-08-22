Lido DAO (LDO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.3602. במהלך 24 השעות האחרונות, LDO נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.3314 לבין שיא של $ 1.5438, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LDOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 18.619755462245035, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.4060299707730653.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, LDO השתנה ב +1.98% במהלך השעה האחרונה, -6.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Lido DAO (LDO) מידע שוק
No.69
$ 1.22B
$ 1.22B$ 1.22B
$ 6.64M
$ 6.64M$ 6.64M
$ 1.36B
$ 1.36B$ 1.36B
895.77M
895.77M 895.77M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.03%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Lido DAO הוא $ 1.22B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 6.64M. ההיצע במחזור של LDO הוא 895.77M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.36B.
Lido DAO (LDO) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Lido DAOהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.101467
-6.94%
30 ימים
$ +0.2734
+25.15%
60 ימים
$ +0.6717
+97.55%
90 ימים
$ +0.4374
+47.39%
Lido DAO שינוי מחיר היום
היום,LDO רשם שינוי של $ -0.101467 (-6.94%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Lido DAO שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.2734 (+25.15%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Lido DAO שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,LDO ראה שינוי של $ +0.6717 (+97.55%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Lido DAO שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.4374 (+47.39%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Lido DAO (LDO)?
Lido DAO is a community that builds liquid staking service for Ethereum. Lido allows users to earn staking rewards without locking assets or maintaining staking infrastructure. Staking with Lido is primed to start along with Phase 0 of Ethereum 2.0.
