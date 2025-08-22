עוד על LDO

Lido DAO סֵמֶל

Lido DAO מְחִיר(LDO)

1 LDO ל USDמחיר חי:

$1.3606
$1.3606$1.3606
-6.94%1D
USD
Lido DAO (LDO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:29:34 (UTC+8)

Lido DAO (LDO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.3314
$ 1.3314$ 1.3314
24 שעות נמוך
$ 1.5438
$ 1.5438$ 1.5438
גבוה 24 שעות

$ 1.3314
$ 1.3314$ 1.3314

$ 1.5438
$ 1.5438$ 1.5438

$ 18.619755462245035
$ 18.619755462245035$ 18.619755462245035

$ 0.4060299707730653
$ 0.4060299707730653$ 0.4060299707730653

+1.98%

-6.94%

+5.63%

+5.63%

Lido DAO (LDO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.3602. במהלך 24 השעות האחרונות, LDO נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.3314 לבין שיא של $ 1.5438, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LDOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 18.619755462245035, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.4060299707730653.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LDO השתנה ב +1.98% במהלך השעה האחרונה, -6.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lido DAO (LDO) מידע שוק

No.69

$ 1.22B
$ 1.22B$ 1.22B

$ 6.64M
$ 6.64M$ 6.64M

$ 1.36B
$ 1.36B$ 1.36B

895.77M
895.77M 895.77M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.03%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Lido DAO הוא $ 1.22B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 6.64M. ההיצע במחזור של LDO הוא 895.77M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.36B.

Lido DAO (LDO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Lido DAOהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.101467-6.94%
30 ימים$ +0.2734+25.15%
60 ימים$ +0.6717+97.55%
90 ימים$ +0.4374+47.39%
Lido DAO שינוי מחיר היום

היום,LDO רשם שינוי של $ -0.101467 (-6.94%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Lido DAO שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.2734 (+25.15%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Lido DAO שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,LDO ראה שינוי של $ +0.6717 (+97.55%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Lido DAO שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.4374 (+47.39%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Lido DAO (LDO)?

בדוק את Lido DAO עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהLido DAO (LDO)

Lido DAO is a community that builds liquid staking service for Ethereum. Lido allows users to earn staking rewards without locking assets or maintaining staking infrastructure. Staking with Lido is primed to start along with Phase 0 of Ethereum 2.0.

Lido DAO זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Lido DAOההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקLDO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Lido DAOאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLido DAO לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Lido DAOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Lido DAO (LDO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Lido DAO (LDO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Lido DAO.

בדוק את Lido DAO תחזית המחיר עכשיו‏!

Lido DAO (LDO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Lido DAO (LDO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LDO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Lido DAO (LDO)

מחפש איך לקנותLido DAO? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Lido DAOב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Lido DAO מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Lido DAO, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרLido DAO הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Lido DAO

כמה שווה Lido DAO (LDO) היום?
החי LDOהמחיר ב USD הוא 1.3602 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LDO ל USD?
המחיר הנוכחי של LDO ל USD הוא $ 1.3602. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Lido DAO?
שווי השוק של LDO הוא $ 1.22B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LDO?
ההיצע במחזור של LDO הוא 895.77M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LDO?
‏‏LDO השיג מחיר שיא (ATH) של 18.619755462245035 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LDO?
LDO ‏‏רשם מחירATL של 0.4060299707730653 USD.
מהו נפח המסחר של LDO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LDO הוא $ 6.64M USD.
האם LDO יעלה השנה?
LDO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LDO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:29:34 (UTC+8)

