Boyz N The Hood מחיר היום

מחיר Boyz N The Hood (BOYZ) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.0002279, עם שינוי של 11.99% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOYZ ל ILS הוא ₪ 0.0002279 לכל BOYZ.

Boyz N The Hood כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- BOYZ. ב‑24 השעות האחרונות, BOYZ סחר בין ₪ 0.0001749 (נמוך) ל ₪ 0.0002363 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, BOYZ נע ב +5.07% בשעה האחרונה ו -8.92% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 59.43K.

Boyz N The Hood (BOYZ) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 59.43K₪ 59.43K ₪ 59.43K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 227.90K₪ 227.90K ₪ 227.90K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ROBINHOOD

שווי השוק הנוכחי של Boyz N The Hood הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 59.43K. ההיצע במחזור של BOYZ הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 227.90K.