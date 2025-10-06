BluWhale AI מחיר היום

מחיר BluWhale AI (BLUAI) בזמן אמת היום הוא $ 0.010201, עם שינוי של 6.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BLUAI ל USD הוא $ 0.010201 לכל BLUAI.

BluWhale AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- BLUAI. ב‑24 השעות האחרונות, BLUAI סחר בין $ 0.00916 (נמוך) ל $ 0.01068 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, BLUAI נע ב +1.04% בשעה האחרונה ו -22.19% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 212.95K.

BluWhale AI (BLUAI) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 212.95K$ 212.95K $ 212.95K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 102.01M$ 102.01M $ 102.01M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי SUI

שווי השוק הנוכחי של BluWhale AI הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 212.95K. ההיצע במחזור של BLUAI הוא --, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 102.01M.