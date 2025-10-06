SLIMEX מחיר היום

מחיר SLIMEX (SLX) בזמן אמת היום הוא $ 0.006823, עם שינוי של 1.94% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SLX ל USD הוא $ 0.006823 לכל SLX.

SLIMEX כרגע מדורג במקום #947 לפי שווי שוק של $ 11.82M, עם היצע במחזור של 1.73B SLX. ב‑24 השעות האחרונות, SLX סחר בין $ 0.006325 (נמוך) ל $ 0.0075 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0201275829066775, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.005582250839159196.

ביצועים לטווח קצר, SLX נע ב -1.42% בשעה האחרונה ו -6.79% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.31K.

SLIMEX (SLX) מידע שוק

דירוג No.947 שווי שוק $ 11.82M$ 11.82M $ 11.82M נפח (24 שעות) $ 1.31K$ 1.31K $ 1.31K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 68.23M$ 68.23M $ 68.23M אספקת מחזור 1.73B 1.73B 1.73B מקסימום היצע 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 שיעור מחזור 17.33% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של SLIMEX הוא $ 11.82M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.31K. ההיצע במחזור של SLX הוא 1.73B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 68.23M.