Alpaca מחיר היום

מחיר Alpaca (ALPACA) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000544, עם שינוי של 0.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ALPACA ל USD הוא $ 0.0000544 לכל ALPACA.

Alpaca כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 52,374, עם היצע במחזור של 961.06M ALPACA. ב‑24 השעות האחרונות, ALPACA סחר בין $ 0.0000539 (נמוך) ל $ 0.000056 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00553708, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00003789.

ביצועים לטווח קצר, ALPACA נע ב -1.03% בשעה האחרונה ו +5.52% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 106.53.

Alpaca (ALPACA) מידע שוק

שווי שוק $ 52.37K$ 52.37K $ 52.37K נפח (24 שעות) $ 106.53$ 106.53 $ 106.53 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 52.37K$ 52.37K $ 52.37K אספקת מחזור 961.06M 961.06M 961.06M אספקה כוללת 961,062,654.377536 961,062,654.377536 961,062,654.377536

שווי השוק הנוכחי של Alpaca הוא $ 52.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 106.53. ההיצע במחזור של ALPACA הוא 961.06M, עם היצע כולל של 961062654.377536. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 52.37K.