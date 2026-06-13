Alpaca מחיר (ALPACA)
מחיר Alpaca (ALPACA) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000544, עם שינוי של 0.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ALPACA ל USD הוא $ 0.0000544 לכל ALPACA.
Alpaca כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 52,374, עם היצע במחזור של 961.06M ALPACA. ב‑24 השעות האחרונות, ALPACA סחר בין $ 0.0000539 (נמוך) ל $ 0.000056 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00553708, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00003789.
ביצועים לטווח קצר, ALPACA נע ב -1.03% בשעה האחרונה ו +5.52% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 106.53.
שווי השוק הנוכחי של Alpaca הוא $ 52.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 106.53. ההיצע במחזור של ALPACA הוא 961.06M, עם היצע כולל של 961062654.377536. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 52.37K.
-1.03%
+0.08%
+5.52%
+5.52%
במהלך היום, השינוי במחיר של Alpacaל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAlpaca ל USDהיה . $ -0.0000175455.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAlpaca ל USDהיה $ -0.0000191144.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Alpacaל USDהיה $ -0.00003254182945142583.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|+0.08%
|30 ימים
|$ -0.0000175455
|-32.25%
|60 ימים
|$ -0.0000191144
|-35.13%
|90 ימים
|$ -0.00003254182945142583
|-37.42%
בשנת 2040, המחיר של Alpaca עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.
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|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
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