Coinbase Man מחיר היום

מחיר Coinbase Man (BRIAN) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.0003049, עם שינוי של 1.42% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BRIAN ל ILS הוא ₪ 0.0003049 לכל BRIAN.

Coinbase Man כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- BRIAN. ב‑24 השעות האחרונות, BRIAN סחר בין ₪ 0.0002825 (נמוך) ל ₪ 0.0003366 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, BRIAN נע ב +1.56% בשעה האחרונה ו +58.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 63.90K.

Coinbase Man (BRIAN) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 63.90K₪ 63.90K ₪ 63.90K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 304.90K₪ 304.90K ₪ 304.90K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של Coinbase Man הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 63.90K. ההיצע במחזור של BRIAN הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 304.90K.