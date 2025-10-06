xMoney מחיר היום

מחיר xMoney (XMN) בזמן אמת היום הוא $ 0.03785, עם שינוי של 3.41% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XMN ל USD הוא $ 0.03785 לכל XMN.

xMoney כרגע מדורג במקום #3744 לפי שווי שוק של $ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 XMN. ב‑24 השעות האחרונות, XMN סחר בין $ 0.0368 (נמוך) ל $ 0.03965 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.11390037525327498, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.019550382433716446.

ביצועים לטווח קצר, XMN נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +12.54% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 75.44K.

xMoney (XMN) מידע שוק

דירוג No.3744 שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 75.44K$ 75.44K $ 75.44K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 378.50M$ 378.50M $ 378.50M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 שיעור מחזור 0.00% בלוקצ'יין ציבורי SUI

שווי השוק הנוכחי של xMoney הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 75.44K. ההיצע במחזור של XMN הוא 0.00, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 378.50M.