5ive Privacy מחיר היום

מחיר 5ive Privacy (FIVE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FIVE ל USD הוא $ 0 לכל FIVE.

5ive Privacy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 16,613.89, עם היצע במחזור של 100.00B FIVE. ב‑24 השעות האחרונות, FIVE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FIVE נע ב -0.53% בשעה האחרונה ו +23.29% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

5ive Privacy (FIVE) מידע שוק

שווי שוק $ 16.61K$ 16.61K $ 16.61K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.61K$ 16.61K $ 16.61K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של 5ive Privacy הוא $ 16.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FIVE הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.61K.