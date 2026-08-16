قیمت امروز Zoe

قیمت لحظه‌ ای Zoe (ZOE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ZOE به USD برابر با $ 0 برای هر ZOE می‌ باشد.

توکن Zoe در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 108,515 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 80.00B ZOE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ZOE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ZOE طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +3.34% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Zoe (ZOE)

ارزش بازار $ 108.52K$ 108.52K $ 108.52K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 135.64K$ 135.64K $ 135.64K سرمایه در گردش 80.00B 80.00B 80.00B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Zoe برابر است با $ 108.52K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ZOE برابر است با 80.00B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 135.64K است.