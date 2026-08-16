قیمت امروز XO Protocol

قیمت لحظه‌ ای XO Protocol (XOXO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XOXO به USD برابر با $ 0 برای هر XOXO می‌ باشد.

توکن XO Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 39,425 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 659.46M XOXO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XOXO در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03920952 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XOXO طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار XO Protocol (XOXO)

ارزش بازار $ 39.43K$ 39.43K $ 39.43K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 119.57K$ 119.57K $ 119.57K سرمایه در گردش 659.46M 659.46M 659.46M عرضه کل 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی XO Protocol برابر است با $ 39.43K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش XOXO برابر است با 659.46M، و عرضه کل آن 2000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 119.57K است.