قیمت امروز Xion

قیمت لحظه‌ ای Xion (XION) در حال حاضر برابر با $ 0.100886 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.14% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XION به USD برابر با $ 0.100886 برای هر XION می‌ باشد.

توکن Xion در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 9,349,502 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 92.68M XION می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XION در بازه‌ ای بین $ 0.09884 (حداقل) و $ 0.1023 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 6.83 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.04334402 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XION طی یک ساعت گذشته به میزان +0.07% و در هفت روز اخیر به میزان -6.23% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.02K رسیده است.

اطلاعات بازار Xion (XION)

ارزش بازار $ 9.35M$ 9.35M $ 9.35M حجم (24 ساعته) $ 1.02K$ 1.02K $ 1.02K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 20.18M$ 20.18M $ 20.18M سرمایه در گردش 92.68M 92.68M 92.68M عرضه کل 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

ارزش بازار فعلی Xion برابر است با $ 9.35M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.02K. عرضه در گردش XION برابر است با 92.68M، و عرضه کل آن 200000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 20.18M است.