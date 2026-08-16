قیمت امروز World3

قیمت لحظه‌ ای World3 (WAI) در حال حاضر برابر با $ 0.00837745 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.29% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WAI به USD برابر با $ 0.00837745 برای هر WAI می‌ باشد.

توکن World3 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,840,510 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 339.06M WAI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WAI در بازه‌ ای بین $ 0.00802638 (حداقل) و $ 0.00879227 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.069136 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00799315 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WAI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.10% و در هفت روز اخیر به میزان -3.30% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 88.92K رسیده است.

اطلاعات بازار World3 (WAI)

ارزش بازار $ 2.84M$ 2.84M $ 2.84M حجم (24 ساعته) $ 88.92K$ 88.92K $ 88.92K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 8.38M$ 8.38M $ 8.38M سرمایه در گردش 339.06M 339.06M 339.06M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی World3 برابر است با $ 2.84M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 88.92K. عرضه در گردش WAI برابر است با 339.06M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 8.38M است.