قیمت امروز Woon

قیمت لحظه‌ ای Woon (WOON) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 11.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WOON به USD برابر با $ 0 برای هر WOON می‌ باشد.

توکن Woon در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 393,029 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B WOON می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WOON در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WOON طی یک ساعت گذشته به میزان -2.26% و در هفت روز اخیر به میزان -14.68% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Woon (WOON)

ارزش بازار $ 393.03K$ 393.03K $ 393.03K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 393.03K$ 393.03K $ 393.03K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Woon برابر است با $ 393.03K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش WOON برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 393.03K است.