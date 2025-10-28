VEILVEIL چیست

VEIL is an open source cryptocurrency with a world-first combination of Stealth Addressing, Confidential Transactions, RingCT and Zerocoin protocol with Bulletproofs to provide secure transaction privacy & efficiency. VEIL project is backed by an experienced team with a vision to develop the most advanced privacy focused cryptocurrency in the market. VEIL is an open source cryptocurrency with a world-first combination of Stealth Addressing, Confidential Transactions, RingCT and Zerocoin protocol with Bulletproofs to provide secure transaction privacy & efficiency. VEIL project is backed by an experienced team with a vision to develop the most advanced privacy focused cryptocurrency in the market.

منبع VEIL (VEIL) وب سایت رسمی

توکنومیکس VEIL (VEIL)

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره VEIL (VEIL) امروز VEIL (VEIL) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای VEIL به واحد USD برابر است با 0.00157567 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی VEIL نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00157567 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی VEIL نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار VEIL چقدر است؟ ارزش بازار VEIL برابر است با $ 235.81K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش VEIL چقدر است؟ عرضه در گردش VEIL برابر است با 150.24M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت VEIL چقدر بوده است؟ VEIL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.510369 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت VEIL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ VEIL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات VEIL چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VEIL برابر است با -- USD . آیا VEIL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد VEIL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VEIL مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به VEIL (VEIL)