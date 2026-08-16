قیمت امروز UXLINK

قیمت لحظه‌ ای UXLINK (UXLINK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.03% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی UXLINK به USD برابر با $ 0 برای هر UXLINK می‌ باشد.

توکن UXLINK در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 600,261 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 927.74M UXLINK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، UXLINK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 3.68 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز UXLINK طی یک ساعت گذشته به میزان -1.13% و در هفت روز اخیر به میزان -1.74% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 24.48K رسیده است.

اطلاعات بازار UXLINK (UXLINK)

ارزش بازار $ 600.26K$ 600.26K $ 600.26K حجم (24 ساعته) $ 24.48K$ 24.48K $ 24.48K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 647.01K$ 647.01K $ 647.01K سرمایه در گردش 927.74M 927.74M 927.74M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی UXLINK برابر است با $ 600.26K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 24.48K. عرضه در گردش UXLINK برابر است با 927.74M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 647.01K است.