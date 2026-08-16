قیمت امروز UpScalp

قیمت لحظه‌ ای UpScalp (UPSCALP) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.72% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی UPSCALP به USD برابر با $ 0 برای هر UPSCALP می‌ باشد.

توکن UpScalp در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 57,905 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 896.86M UPSCALP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، UPSCALP در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز UPSCALP طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +28.29% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار UpScalp (UPSCALP)

ارزش بازار $ 57.91K$ 57.91K $ 57.91K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 64.56K$ 64.56K $ 64.56K سرمایه در گردش 896.86M 896.86M 896.86M عرضه کل 999,856,142.492766 999,856,142.492766 999,856,142.492766

ارزش بازار فعلی UpScalp برابر است با $ 57.91K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش UPSCALP برابر است با 896.86M، و عرضه کل آن 999856142.492766 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 64.56K است.