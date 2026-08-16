قیمت امروز Universal Basic Compute

قیمت لحظه‌ ای Universal Basic Compute (UBC) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.17% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی UBC به USD برابر با $ 0 برای هر UBC می‌ باشد.

توکن Universal Basic Compute در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 39,855 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 994.96M UBC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، UBC در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.096666 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز UBC طی یک ساعت گذشته به میزان -0.19% و در هفت روز اخیر به میزان -0.92% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Universal Basic Compute (UBC)

ارزش بازار $ 39.86K$ 39.86K $ 39.86K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 39.86K$ 39.86K $ 39.86K سرمایه در گردش 994.96M 994.96M 994.96M عرضه کل 999,791,159.608702 999,791,159.608702 999,791,159.608702

ارزش بازار فعلی Universal Basic Compute برابر است با $ 39.86K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش UBC برابر است با 994.96M، و عرضه کل آن 999791159.608702 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 39.86K است.