قیمت امروز Unifrog

قیمت لحظه‌ ای Unifrog (UNIFROG) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 23.26% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی UNIFROG به USD برابر با $ 0 برای هر UNIFROG می‌ باشد.

توکن Unifrog در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 61,551 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B UNIFROG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، UNIFROG در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز UNIFROG طی یک ساعت گذشته به میزان +0.72% و در هفت روز اخیر به میزان -49.11% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Unifrog (UNIFROG)

ارزش بازار $ 61.55K$ 61.55K $ 61.55K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 61.55K$ 61.55K $ 61.55K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Unifrog برابر است با $ 61.55K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش UNIFROG برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 61.55K است.