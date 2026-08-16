قیمت امروز TrustFi Network

قیمت لحظه‌ ای TrustFi Network (TFI) در حال حاضر برابر با $ 0.00220965 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.47% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TFI به USD برابر با $ 0.00220965 برای هر TFI می‌ باشد.

توکن TrustFi Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 218,217 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 49.88M TFI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TFI در بازه‌ ای بین $ 0.00219764 (حداقل) و $ 0.00222386 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.523648 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00208477 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TFI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.04% و در هفت روز اخیر به میزان +0.23% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 5.35 رسیده است.

اطلاعات بازار TrustFi Network (TFI)

ارزش بازار $ 218.22K$ 218.22K $ 218.22K حجم (24 ساعته) $ 5.35$ 5.35 $ 5.35 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 220.97K$ 220.97K $ 220.97K سرمایه در گردش 49.88M 49.88M 49.88M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی TrustFi Network برابر است با $ 218.22K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 5.35. عرضه در گردش TFI برابر است با 49.88M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 220.97K است.