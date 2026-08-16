قیمت امروز Topaz

قیمت لحظه‌ ای Topaz (TOPAZ) در حال حاضر برابر با $ 0.00104948 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7.04% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TOPAZ به USD برابر با $ 0.00104948 برای هر TOPAZ می‌ باشد.

توکن Topaz در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 82,978 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 79.21M TOPAZ می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TOPAZ در بازه‌ ای بین $ 0.00103174 (حداقل) و $ 0.00113039 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00423886 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TOPAZ طی یک ساعت گذشته به میزان +1.62% و در هفت روز اخیر به میزان +5.92% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.59K رسیده است.

اطلاعات بازار Topaz (TOPAZ)

ارزش بازار $ 82.98K$ 82.98K $ 82.98K حجم (24 ساعته) $ 1.59K$ 1.59K $ 1.59K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 760.40K$ 760.40K $ 760.40K سرمایه در گردش 79.21M 79.21M 79.21M عرضه کل 724,561,638.3499818 724,561,638.3499818 724,561,638.3499818

ارزش بازار فعلی Topaz برابر است با $ 82.98K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.59K. عرضه در گردش TOPAZ برابر است با 79.21M، و عرضه کل آن 724561638.3499818 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 760.40K است.