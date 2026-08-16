قیمت امروز Thirdfy

قیمت لحظه‌ ای Thirdfy (TFY) در حال حاضر برابر با $ 0.00112236 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.66% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TFY به USD برابر با $ 0.00112236 برای هر TFY می‌ باشد.

توکن Thirdfy در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 114,980 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 102.44M TFY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TFY در بازه‌ ای بین $ 0.00111312 (حداقل) و $ 0.00115098 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0215127 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00110985 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TFY طی یک ساعت گذشته به میزان +0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -11.40% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 39.23 رسیده است.

اطلاعات بازار Thirdfy (TFY)

ارزش بازار $ 114.98K$ 114.98K $ 114.98K حجم (24 ساعته) $ 39.23$ 39.23 $ 39.23 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 658.15K$ 658.15K $ 658.15K سرمایه در گردش 102.44M 102.44M 102.44M عرضه کل 584,960,000.0 584,960,000.0 584,960,000.0

ارزش بازار فعلی Thirdfy برابر است با $ 114.98K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 39.23. عرضه در گردش TFY برابر است با 102.44M، و عرضه کل آن 584960000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 658.15K است.