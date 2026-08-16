قیمت امروز Theros

قیمت لحظه‌ ای Theros (THEROS) در حال حاضر برابر با $ 0.202185 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.78% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی THEROS به USD برابر با $ 0.202185 برای هر THEROS می‌ باشد.

توکن Theros در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 14,545,146 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 71.94M THEROS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، THEROS در بازه‌ ای بین $ 0.201528 (حداقل) و $ 0.204213 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.28505 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.17378 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز THEROS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.74% و در هفت روز اخیر به میزان -1.92% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.77K رسیده است.

اطلاعات بازار Theros (THEROS)

ارزش بازار $ 14.55M$ 14.55M $ 14.55M حجم (24 ساعته) $ 3.77K$ 3.77K $ 3.77K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 42.06M$ 42.06M $ 42.06M سرمایه در گردش 71.94M 71.94M 71.94M عرضه کل 208,041,315.37421 208,041,315.37421 208,041,315.37421

ارزش بازار فعلی Theros برابر است با $ 14.55M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.77K. عرضه در گردش THEROS برابر است با 71.94M، و عرضه کل آن 208041315.37421 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 42.06M است.