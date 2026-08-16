قیمت امروز The Dancing Squirrel

قیمت لحظه‌ ای The Dancing Squirrel (BELKA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1,79% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BELKA به USD برابر با $ 0 برای هر BELKA می‌ باشد.

توکن The Dancing Squirrel در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 14.046,26 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999,67M BELKA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BELKA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0,00391734 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BELKA طی یک ساعت گذشته به میزان -%0,14 و در هفت روز اخیر به میزان -%29,93 تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار The Dancing Squirrel (BELKA)

ارزش بازار $ 14,05K$ 14,05K $ 14,05K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 14,05K$ 14,05K $ 14,05K سرمایه در گردش 999,67M 999,67M 999,67M عرضه کل 999.670.913,402646 999.670.913,402646 999.670.913,402646

ارزش بازار فعلی The Dancing Squirrel برابر است با $ 14,05K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BELKA برابر است با 999,67M، و عرضه کل آن 999670913.402646 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 14,05K است.