قیمت امروز Taker Protocol

قیمت لحظه‌ ای Taker Protocol (TAKER) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.14% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TAKER به USD برابر با $ 0 برای هر TAKER می‌ باشد.

توکن Taker Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 14,823.51 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 170.01M TAKER می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TAKER در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.077041 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TAKER طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +8.45% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Taker Protocol (TAKER)

ارزش بازار $ 14.82K$ 14.82K $ 14.82K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 87.19K$ 87.19K $ 87.19K سرمایه در گردش 170.01M 170.01M 170.01M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Taker Protocol برابر است با $ 14.82K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TAKER برابر است با 170.01M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 87.19K است.