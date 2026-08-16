قیمت امروز StrikeX

قیمت لحظه‌ ای StrikeX (STRX) در حال حاضر برابر با $ 0.01895833 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.69% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STRX به USD برابر با $ 0.01895833 برای هر STRX می‌ باشد.

توکن StrikeX در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 16,682,013 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 879.95M STRX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STRX در بازه‌ ای بین $ 0.01857151 (حداقل) و $ 0.01906152 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.332212 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STRX طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -5.69% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.78K رسیده است.

اطلاعات بازار StrikeX (STRX)

ارزش بازار $ 16.68M$ 16.68M $ 16.68M حجم (24 ساعته) $ 1.78K$ 1.78K $ 1.78K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 16.68M$ 16.68M $ 16.68M سرمایه در گردش 879.95M 879.95M 879.95M عرضه کل 879,949,008.343777 879,949,008.343777 879,949,008.343777

ارزش بازار فعلی StrikeX برابر است با $ 16.68M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.78K. عرضه در گردش STRX برابر است با 879.95M، و عرضه کل آن 879949008.343777 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 16.68M است.