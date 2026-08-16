قیمت امروز Strike

قیمت لحظه‌ ای Strike (STRIKE) در حال حاضر برابر با $ 0.4124 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.53% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STRIKE به USD برابر با $ 0.4124 برای هر STRIKE می‌ باشد.

توکن Strike در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 7,421,110 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 18.00M STRIKE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STRIKE در بازه‌ ای بین $ 0.39978 (حداقل) و $ 0.412871 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.17 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.063691 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STRIKE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.01% و در هفت روز اخیر به میزان +1.41% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.19K رسیده است.

اطلاعات بازار Strike (STRIKE)

ارزش بازار $ 7.42M$ 7.42M $ 7.42M حجم (24 ساعته) $ 3.19K$ 3.19K $ 3.19K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 10.31M$ 10.31M $ 10.31M سرمایه در گردش 18.00M 18.00M 18.00M عرضه کل 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

ارزش بازار فعلی Strike برابر است با $ 7.42M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.19K. عرضه در گردش STRIKE برابر است با 18.00M، و عرضه کل آن 25000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.31M است.