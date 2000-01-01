خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام

برترین توکن‌ های اکوسیستم Cardano بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Cardano را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00096
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.92M
2
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1779
-0.22%
-0.73%
-9.84%
$ 6.46B
$ 7.25M
3
FET
FET
FET
$ 0.128
-0.08%
-4.26%
-6.64%
$ 289.14M
$ 3.55M
4
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03722
-0.37%
-0.16%
-4.74%
$ 44.11M
$ 55.87M
5
WorldMobileToken
WorldMobileToken
WMTX
$ 0.02944
0.00%
+0.82%
-1.77%
$ 25.12M
$ 2.26M
6
SNEK
SNEK
SNEK
$ 0.0003078
+1.69%
+0.36%
-11.91%
$ 22.99M
$ 184.44M
7
rsERG
rsERG
RSERG
$ 0.200004
-0.12%
--
-18.87%
$ 19.55M
$ 5.68K
8
SingularityNET
SingularityNET
AGIX
$ 0.056029
-1.01%
-0.03%
-8.26%
$ 13.34M
$ 3.49K
9
Iagon
Iagon
IAG
$ 0.02013675
-0.18%
-0.02%
-9.14%
$ 9.64M
$ 28.81K
10
Indigo Protocol iUSD
Indigo Protocol iUSD
IUSD
$ 0.984544
-0.12%
+0.01%
-0.93%
$ 9.38M
$ 368.49
11
Strike
Strike
STRIKE
$ 0.408644
+1.27%
+0.02%
-2.84%
$ 7.36M
$ 4.94K
12
Anzens USDA
Anzens USDA
USDA
$ 0.998226
-0.04%
0.00%
-0.48%
$ 6.75M
$ 15.65K
13
Hosky
Hosky
HOSKY
$ 6.021E-9
+0.02%
-1.20%
-6.58%
$ 6.02M
--
14
Minswap
Minswap
MIN
$ 0.003038
+0.03%
+0.40%
-5.34%
$ 5.25M
$ 5.17M
15
Infinity Rising
Infinity Rising
RISE
$ 0.00142713
-0.21%
-0.01%
-11.08%
$ 4.27M
$ 2.45K
16
Djed
Djed
DJED
$ 0.987726
-0.24%
0.00%
+0.45%
$ 3.97M
$ 909.19
17
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0.007646
+0.96%
+0.25%
-8.86%
$ 3.85M
$ 7.07M
18
Liqwid Finance
Liqwid Finance
LQ
$ 0.177548
-0.17%
+0.03%
-0.44%
$ 3.61M
$ 2.42K
19
Surf Lending
Surf Lending
SURF
$ 0.157193
-0.20%
0.00%
-14.53%
$ 3.14M
$ 4.33K
20
Star Atlas
Star Atlas
ATLAS
$ 0.000121
0.00%
-3.20%
-9.02%
$ 3.01M
$ 3.72M
21
Nuvola Digital
Nuvola Digital
NVL
$ 0.153605
-0.11%
-0.00%
-11.02%
$ 2.61M
$ 131.51
22
Kinka
Kinka
XNK
$ 4,013.83
0.00%
--
0.00%
$ 1.93M
$ 34.09K
23
Cornucopias
Cornucopias
COPI
$ 0.00173945
-0.09%
-0.01%
-7.87%
$ 1.80M
$ 94.57
24
Indigo Protocol
Indigo Protocol
INDY
$ 0.083466
-0.17%
-0.00%
-10.42%
$ 1.60M
$ 637.17
25
Ascend
Ascend
ASCEND
$ 0.08839
-0.11%
-0.00%
-6.24%
$ 1.36M
$ 3.01K
26
ChainSwap
ChainSwap
CSWAP
$ 0.001317
0.00%
+2.01%
-15.20%
$ 1.22M
$ 52.36K
27
Palm Economy
Palm Economy
PALM
$ 0.00010224
0.00%
-0.00%
-11.26%
$ 1.18M
$ 10.23
28
NuNet
NuNet
NTX
$ 0.00192
-0.68%
-4.02%
-8.83%
$ 962.80K
$ 14.17M
29
CockCardano
CockCardano
COCK
$ 0.00083178
-0.22%
+0.02%
-17.04%
$ 831.78K
$ 549.95
30
Surge
Surge
SURGE
$ 0.0312075
-0.11%
+0.06%
+9.52%
$ 780.17K
$ 4.66K
31
Xerberus
Xerberus
XER
$ 0.0014246
0.00%
+0.01%
-6.51%
$ 424.66K
$ 62.99
32
TITAN
TITAN
TITAN
$ 0.01541587
-0.11%
--
-14.78%
$ 406.98K
$ 243.25
33
BabySNEK
BabySNEK
BBSNEK
$ 4.9E-6
+0.20%
0.00%
-15.37%
$ 375.93K
--
34
WingRiders
WingRiders
WRT
$ 0.00385517
-0.11%
+0.01%
-7.89%
$ 369.54K
$ 1.27K
35
Factor
Factor
FACT
$ 0.2879
0.00%
-0.66%
-2.74%
$ 340.65K
$ 1.89K
36
Revuto
Revuto
REVU
$ 0.0016256
+0.11%
+0.02%
+1.17%
$ 296.55K
$ 34.25K
37
Nikepig
Nikepig
NIKEPIG
$ 0.00031449
-0.11%
-0.00%
-12.01%
$ 282.95K
$ 86.68
38
Bodega
Bodega
BODEGA
$ 0.01234339
-0.22%
-0.17%
-22.73%
$ 253.04K
$ 2.84K
39
AGENT
AGENT
AGENT
$ 0.00013322
0.00%
--
0.00%
$ 133.22K
$ 300.57
40
FREN
FREN
FREN
$ 2.89322E-7
0.00%
-2.10%
-8.79%
$ 121.54K
--
41
NMKR
NMKR
$NMKR
$ 5.469E-5
0.00%
-1.10%
-2.57%
$ 103.17K
--
42
Charles the Chad
Charles the Chad
CHAD
$ 9.763E-5
0.00%
-3.40%
-8.10%
$ 97.63K
--
43
Charli3
Charli3
C3
$ 0.00211895
0.00%
--
-8.85%
$ 75.59K
$ 14.33
44
LOBSTER
LOBSTER
$LOBSTER
$ 7.1205E-11
0.00%
+3.30%
0.00%
$ 71.21K
--
45
VIPER
VIPER
VIPER
$ 9.02352E-7
0.00%
-3.30%
-12.39%
$ 69.23K
--
46
CRAWJU
CRAWJU
CRAWJU
$ 5.803E-5
0.00%
-8.70%
+5.49%
$ 57.68K
--
47
Danzo
Danzo
DANZO
$ 5.68357E-7
0.00%
-18.00%
-18.56%
$ 39.22K
--
48
Mithrandir Token
Mithrandir Token
MITHR
$ 0.00122561
0.00%
--
0.00%
$ 34.04K
$ 2.48
49
OccamFi
OccamFi
OCC
$ 0.00076863
0.00%
--
0.00%
$ 24.20K
$ 1.64
50
Cogito Finance
Cogito Finance
CGV
$ 0.00024142
0.00%
--
+3.11%
$ 21.96K
$ 19.41

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Cardano چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Cardano به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 59 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $81.83B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Cardano چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Cardano که در MEXC رصد می‌شوند، توکن ROLL با ثبت تغییر قیمتی 3.36% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Cardano در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 59 توکن از دسته اکوسیستم Cardano را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Cardano می‌توان به USDC, ADA, FET اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Cardano چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Cardano در حال حاضر حدود $81.83B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Cardano، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.