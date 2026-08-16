قیمت امروز STARMAN

قیمت لحظه‌ ای STARMAN (STARMAN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.28% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STARMAN به USD برابر با $ 0 برای هر STARMAN می‌ باشد.

توکن STARMAN در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 127,509 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B STARMAN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STARMAN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00368203 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STARMAN طی یک ساعت گذشته به میزان -0.30% و در هفت روز اخیر به میزان +18.12% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.13K رسیده است.

اطلاعات بازار STARMAN (STARMAN)

ارزش بازار $ 127.51K$ 127.51K $ 127.51K حجم (24 ساعته) $ 4.13K$ 4.13K $ 4.13K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 127.51K$ 127.51K $ 127.51K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی STARMAN برابر است با $ 127.51K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.13K. عرضه در گردش STARMAN برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 127.51K است.