قیمت امروز sPOL

قیمت لحظه‌ ای sPOL (SPOL) در حال حاضر برابر با $ 0.075505 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.97% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SPOL به USD برابر با $ 0.075505 برای هر SPOL می‌ باشد.

توکن sPOL در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 14,470,503 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 191.66M SPOL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SPOL در بازه‌ ای بین $ 0.07564 (حداقل) و $ 0.076567 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.200304 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.068302 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SPOL طی یک ساعت گذشته به میزان -0.18% و در هفت روز اخیر به میزان -2.17% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 376.97 رسیده است.

اطلاعات بازار sPOL (SPOL)

ارزش بازار $ 14.47M$ 14.47M $ 14.47M حجم (24 ساعته) $ 376.97$ 376.97 $ 376.97 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 14.47M$ 14.47M $ 14.47M سرمایه در گردش 191.66M 191.66M 191.66M عرضه کل 191,656,440.6560411 191,656,440.6560411 191,656,440.6560411

ارزش بازار فعلی sPOL برابر است با $ 14.47M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 376.97. عرضه در گردش SPOL برابر است با 191.66M، و عرضه کل آن 191656440.6560411 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 14.47M است.