قیمت امروز Solchat

قیمت لحظه‌ ای Solchat (CHAT) در حال حاضر برابر با $ 0.02672083 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.66% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CHAT به USD برابر با $ 0.02672083 برای هر CHAT می‌ باشد.

توکن Solchat در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 240,284 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 8.99M CHAT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CHAT در بازه‌ ای بین $ 0.02484711 (حداقل) و $ 0.02682462 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 19.32 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01061032 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CHAT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.21% و در هفت روز اخیر به میزان -9.37% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.66K رسیده است.

اطلاعات بازار Solchat (CHAT)

ارزش بازار $ 240.28K$ 240.28K $ 240.28K حجم (24 ساعته) $ 1.66K$ 1.66K $ 1.66K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 240.28K$ 240.28K $ 240.28K سرمایه در گردش 8.99M 8.99M 8.99M عرضه کل 8,991,475.659802195 8,991,475.659802195 8,991,475.659802195

ارزش بازار فعلی Solchat برابر است با $ 240.28K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.66K. عرضه در گردش CHAT برابر است با 8.99M، و عرضه کل آن 8991475.659802195 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 240.28K است.