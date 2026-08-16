قیمت امروز Sliding Cat

قیمت لحظه‌ ای Sliding Cat (滑る猫) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.73% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی 滑る猫 به USD برابر با $ 0 برای هر 滑る猫 می‌ باشد.

توکن Sliding Cat در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 16,329.34 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.88M 滑る猫 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، 滑る猫 در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00110706 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز 滑る猫 طی یک ساعت گذشته به میزان -0.29% و در هفت روز اخیر به میزان +4.43% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Sliding Cat (滑る猫)

ارزش بازار $ 16.33K$ 16.33K $ 16.33K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 16.33K$ 16.33K $ 16.33K سرمایه در گردش 999.88M 999.88M 999.88M عرضه کل 999,875,166.040104 999,875,166.040104 999,875,166.040104

ارزش بازار فعلی Sliding Cat برابر است با $ 16.33K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش 滑る猫 برابر است با 999.88M، و عرضه کل آن 999875166.040104 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 16.33K است.