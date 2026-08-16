قیمت امروز Silverback

قیمت لحظه‌ ای Silverback (BACK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BACK به USD برابر با $ 0 برای هر BACK می‌ باشد.

توکن Silverback در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10,179.9 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 498.86M BACK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BACK در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BACK طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Silverback (BACK)

ارزش بازار $ 10.18K$ 10.18K $ 10.18K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 20.41K$ 20.41K $ 20.41K سرمایه در گردش 498.86M 498.86M 498.86M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Silverback برابر است با $ 10.18K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BACK برابر است با 498.86M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 20.41K است.