قیمت امروز Short Arena

قیمت لحظه‌ ای Short Arena (SHAR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SHAR به USD برابر با $ 0 برای هر SHAR می‌ باشد.

توکن Short Arena در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 20,682 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B SHAR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SHAR در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SHAR طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Short Arena (SHAR)

ارزش بازار $ 20.68K$ 20.68K $ 20.68K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 20.68K$ 20.68K $ 20.68K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Short Arena برابر است با $ 20.68K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SHAR برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 20.68K است.